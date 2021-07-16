Окрім того, український лідер увів до складу РНБО нового очільника МВС Дениса Монастирського. За його призначення проголосував 271 народний обранець.
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Увести до персонального складу РНБО України Дениса Монастирського – міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу РНБО України Арсена Авакова,
– мовиться в указі.
Зміни у МВС: головне
- Арсен Аваков подав заяву про відставку 13 липня. Спершу були різні гіпотези, чому політик ухвалив таке рішення. Зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть заявляв, що відставка – ініціатива самого Авакова.
- Водночас згодом заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Володимир Зеленський запропонував Авакову подати у відставку.
- Верховна Рада проголосувала за відставку Авакова 15 липня. "За" проголосував 291 народний обранець.
- Кандидатуру Монастирського на посаду очільника МВС запропонував Зеленський.
- Раніше Монастирський очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Політик заявив, що він прийняв пропозицію президента. За словами Монастирського, він пішов на жертву. Політик наголосив: "я прийняв найскладніше рішення у своєму житті".
Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу