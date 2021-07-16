Окрім того, український лідер увів до складу РНБО нового очільника МВС Дениса Монастирського. За його призначення проголосував 271 народний обранець.

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Увести до персонального складу РНБО України Дениса Монастирського – міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу РНБО України Арсена Авакова,

– мовиться в указі.

Зверніть увагу! До складу РНБО Аваков входив з 2014 року.

Зміни у МВС: головне

Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу