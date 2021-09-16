Впервые с 2016 года обстреляли Счастье: боевики накрыли минометами общежитие

Российские боевики 16 сентября обстреляли город Счастье на Луганщине. Это произошло впервые с 2016 года. Огонь "накрыл" местное общежитие и отдел пограничной службы.

Обстрелы произошли в 06:40 и 07:30. По предварительным данным, враги били из миномета калибра 82 миллиметров.

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Ведение огня оккупанты корректировали беспилотником.

В результате обстрелов пострадал руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Дунец. Его прооперировали.

Оккупанты обстреляли Счастье: смотрите видео

Боевики обстреляли счастье / МВД Украины и пресс-служба операции Объединенных сил

Обострение на Донбассе: последние новости

Летом 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. По состоянию на сентябрь в ОБСЕ заявили, что интенсивность обстрелов со стороны оккупантов только растет.

С начала месяца российские наемники убили 4 украинских защитников. Кроме того, ранения получили 36 воинов.

Боевики палят из оружия, которое запрещают Минские договоренности. В частности, используют танки и артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 миллиметра.

В ОБСЕ отметили:"если все предыдущие 3 года обстрелы были по передовым военным позициям, то сейчас артиллерийские удары наносятся по расположению и командным пунктам ВСУ, которые расположены в тылу".

Под обстрелы попадают жилые массивы и объекты гражданской инфраструктуры.

Сообщение пресс-службы ООС:

На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье

Сегодня утром незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня. Так, в 6:40 и в 7:30 часов, оккупанты дважды обстреляли населенный пункт Счастье с направления н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм). В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание, гражданский автомобильный транспорт и получило ранение гражданское лицо. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Для выяснения остальных обстоятельств на месте происшествия работают правоохранительные органы.