Впервые в истории арабского мира: премьером Туниса стала женщина

Президент Туниса Каис Саид 29 сентября подписал указ о назначении нового премьер-министра. Теперь эту должность будет занимать Найла Буден Ромдан.

Политик стала первой в истории страны и арабского мира женщиной, возглавившей правительство. Ее главной задачей будет борьба с коррупцией.

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В течение следующих нескольких дней Найла Буден Ромдан должна подать кандидатуры министров.

Что известно о премьере

Она с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса.

В последнее время руководила реализацией ряда программ, в частности по линии Всемирного банка.

Премьером Туниса стала женщина / Фото пресс-службы президента Туниса

Президент Туниса назначил премьер-минстром женщину: смотрите видео

Обратите внимание! В июле президент Туниса Каис Саид распустил парламент, отменил неприкосновенность всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машише.

Это стало реакцией на протесты в ряде городов, участники которых требовали смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении ситуации в стране.