Впервые в истории арабского мира: премьером Туниса стала женщина
Источник:Пресс-служба президента Туниса
Президент Туниса Каис Саид 29 сентября подписал указ о назначении нового премьер-министра. Теперь эту должность будет занимать Найла Буден Ромдан.
Политик стала первой в истории страны и арабского мира женщиной, возглавившей правительство. Ее главной задачей будет борьба с коррупцией.
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В течение следующих нескольких дней Найла Буден Ромдан должна подать кандидатуры министров.
Что известно о премьере
- Она с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса.
- В последнее время руководила реализацией ряда программ, в частности по линии Всемирного банка.
Премьером Туниса стала женщина / Фото пресс-службы президента Туниса
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Обратите внимание! В июле президент Туниса Каис Саид распустил парламент, отменил неприкосновенность всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машише.
Это стало реакцией на протесты в ряде городов, участники которых требовали смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении ситуации в стране.