Зеленский в Раде рассказал о стабильности тарифов и "большой термомодернизации"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году впервые повышение тарифов является неактуальным вопросом для Украины. Об этом глава государства рассказал во время послания к Верховной Раде.

По словам Владимира Зеленского, энергетический кризис не затронул Украину. Это также касается ограничения электроснабжения.

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"Большая термомодернизация"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году в Украине запустят программу под названием "Большая термомодернизация", которая предусматривает утепление многоэтажек, детских садов, школ и больниц.

По словам главы государства, эта программа приблизит Украину к энергетической независимости.

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