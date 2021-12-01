Зеленский в Раде рассказал о стабильности тарифов и "большой термомодернизации"
1 декабря 2021 , 10:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году впервые повышение тарифов является неактуальным вопросом для Украины. Об этом глава государства рассказал во время послания к Верховной Раде.
По словам Владимира Зеленского, энергетический кризис не затронул Украину. Это также касается ограничения электроснабжения.
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"Большая термомодернизация"
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году в Украине запустят программу под названием "Большая термомодернизация", которая предусматривает утепление многоэтажек, детских садов, школ и больниц.
По словам главы государства, эта программа приблизит Украину к энергетической независимости.
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