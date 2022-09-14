Впервые кремль открыто признал поражение в Харьковской области и готовится снять ответственность с путина

Кремль впервые откровенно признал поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь они активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с путина.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что так же кремль может признать будущее поражение в войне, но при определенных условиях.

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Кремль признал свое поражение в Харьковской области,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что в кремле никогда не признавали, что россия потерпела поражение вокруг Киева или, на острове Змеиный, подавая отступление из Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли".

В кремле делают все, чтобы "отбелить" путина

Теперь кремлевские чиновники и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области, а их риторика очень изменилась.

Все эти активные обсуждения для того, чтобы "снять с путина ответственность за поражение" и переложить ее на "недостаточно информированных военных советников" из окружения диктатора.

Пропагандисты в своих "оценках" обвиняют военных, которые не увидели концентрации украинских войск и техники и пренебрегли предупреждениями о неминуемом контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, о котором активно говорили в телеграм-каналах.

Признание кремлем поражения на Харьковщине свидетельствует о том, что путин хочет и способен признать и даже принять поражение россии по крайней мере при некоторых обстоятельствах и сосредоточиться на том, чтобы отвести вину от себя,

– отметили в ISW.

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Актуально о контрнаступлении ВСУ

В Минобороны сообщили о деоккупации почти 5 тысяч квадратных километров. В частности, только в Харьковской области ВСУ деоккупировали 3 800 квадратных километров.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что реальное количество деоккупированных населенных пунктов вдвое больше.

В США заявили, что успехи Украины в войне с россией и контрнаступление ВСУ не удивили союзников и партнеров. В Пентагоне убеждены, что контрнаступление ВСУ ошеломило скорее самих россиян.

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