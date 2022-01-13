Впервые в мире обнаружили более 3 миллионов COVID-больных всего за одни сутки, – ВОЗ
Источник:ВОЗ
За все время пандемии COVID-19 в мире впервые обнаружили более 3 миллионов больных коронавирусом в течение суток. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 12 января в мире выявили 312 173 462 больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни 5 501 000 людей.
Стоит знать Почему Омикрон так быстро распространяется: ВОЗ назвала несколько факторов
Мир побил рекорд заболеваемости
Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных исходов – на 7 735,
– говорится в сообщении ВОЗ.
Это самый большой показатель заболеваемости за сутки. Предыдущий рекорд зафиксировали 6 января, когда в течение 24 часов в мире зафиксировали 2 618 130 новых случаев заражения.Обратите внимание: институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения Европы будут инфицированы Омикроном в ближайшие 6 – 8 недель.
5 стран с самой высокой заболеваемостью
- Больше всего подтвержденных случаев заражения выявлено в США – 61 332 277.
- На втором месте Индия – 36 070 510,
- Бразилия – 22 558 695,
- Великобритания – 14 732 598,
- Франция – 12 246 358.
Лидеры по смертности
Больше всего больных коронавирусом умерло в США (833 519). Далее идут Бразилия (620 091), Индия (484 655), Россия (318 432) и Мексика (300 573).