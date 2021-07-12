Впервые не в Киеве: очередное заседание СНБО состоится 16 июля

12 июля 2021 , 16:39
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Источник:

24 канал

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны традиционно состоится в пятницу, 16 июля. Впервые политики будут заседать не в Киеве, а в областном центре.

Что известно о предстоящем заседании СНБО

СНБО на 16 июля созвал президент Владимир Зеленский. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил на брифинге 12 июля.

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Заседание состоится в одном из областных центров. Повестку дня уже составил президент. Это будет первое выездное заседание СНБО,
– сказал Данилов.

Он не уточнил, в каком именно городе состоится заседание, но заверил, что об этом сообщат уже 13 июля. Кстати, политики рассмотрят вопрос, который непосредственно касается этого региона.

Повестка дня

  • Вопросы нацбезопасности Украины.
  • Недра.
  • Санкционная политика.

Политики могут рассмотреть санкции против Беларуси

7 июля Кабинет Министров одобрил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Чиновники обратились к СНБО, чтобы тот ввел ограничения. Поэтому на заседании политики среди прочего могут рассмотреть санкции против Беларуси.

Кстати, Данилов подтвердил, что санкции 16 февраля рассмотрят. Однако, против кого – он не указал.

Санкционный вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки,
– объяснил секретарь СНБО.

Смотрите видео брифинга Данилова:

 

Автор: Софія Мінджоса