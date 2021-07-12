Впервые не в Киеве: очередное заседание СНБО состоится 16 июля
Источник:24 канал
Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны традиционно состоится в пятницу, 16 июля. Впервые политики будут заседать не в Киеве, а в областном центре.
Что известно о предстоящем заседании СНБО
СНБО на 16 июля созвал президент Владимир Зеленский. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил на брифинге 12 июля.
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Заседание состоится в одном из областных центров. Повестку дня уже составил президент. Это будет первое выездное заседание СНБО,
– сказал Данилов.
Он не уточнил, в каком именно городе состоится заседание, но заверил, что об этом сообщат уже 13 июля. Кстати, политики рассмотрят вопрос, который непосредственно касается этого региона.
Повестка дня
- Вопросы нацбезопасности Украины.
- Недра.
- Санкционная политика.
Политики могут рассмотреть санкции против Беларуси
7 июля Кабинет Министров одобрил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Чиновники обратились к СНБО, чтобы тот ввел ограничения. Поэтому на заседании политики среди прочего могут рассмотреть санкции против Беларуси.
Кстати, Данилов подтвердил, что санкции 16 февраля рассмотрят. Однако, против кого – он не указал.
Санкционный вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки,
– объяснил секретарь СНБО.
Смотрите видео брифинга Данилова: