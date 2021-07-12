Впервые не в Киеве: очередное заседание СНБО состоится 16 июля

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны традиционно состоится в пятницу, 16 июля. Впервые политики будут заседать не в Киеве, а в областном центре.

Что известно о предстоящем заседании СНБО

СНБО на 16 июля созвал президент Владимир Зеленский. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил на брифинге 12 июля.

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Заседание состоится в одном из областных центров. Повестку дня уже составил президент. Это будет первое выездное заседание СНБО,

– сказал Данилов.

Он не уточнил, в каком именно городе состоится заседание, но заверил, что об этом сообщат уже 13 июля. Кстати, политики рассмотрят вопрос, который непосредственно касается этого региона.

Повестка дня

Вопросы нацбезопасности Украины.

Недра.

Санкционная политика.

Политики могут рассмотреть санкции против Беларуси

7 июля Кабинет Министров одобрил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Чиновники обратились к СНБО, чтобы тот ввел ограничения. Поэтому на заседании политики среди прочего могут рассмотреть санкции против Беларуси.

Кстати, Данилов подтвердил, что санкции 16 февраля рассмотрят. Однако, против кого – он не указал.

Санкционный вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки,

– объяснил секретарь СНБО.

Смотрите видео брифинга Данилова: