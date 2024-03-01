Впервые после смерти показали тело Навального

Сейчас, 1 марта, в Москве проходят похороны Алексей Навального. Впервые людям показали его тело.

В сети появилось фото с процессии. На нем видно, что Навальный лежит в открытом гробу.

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Кадры с похорон Навального

Российские телеграмм-каналы распространяют фото с похорон Навального.

Кадры, опубликованные ниже, могут быть неприятными для просмотра. Фото 18+

На похороны также приехали родители Навального – Людмила и Анатолий. В сети появились кадры, как мать прощается с сыном.

Видео с похорон Навального: смотрите видео (18+)

Прощание было коротким. После того, как тело Навального вынесли из храма, толпа у здания начала забрасывать гроб цветами и скандировать: "Спасибо, Алексей".

Стоит отметить, что очередь к храму растянулась на несколько километров.

Тысячи людей скандируют "Путин – убийца"

Вслед за кортежем, толпа отправилась из храма на кладбище, где будет похоронен Алексей Навальный. По дороге тысячи людей скандируют: "Путин – убийца".

Также россияне скандируют "Герои не умирают", что изрядно разозлило многих украинцев.

Толпа идет на кладбище, где хоронят Навального: смотрите видео

Что известно о смерти Навального: главное