Впервые после смерти показали тело Навального
Сейчас, 1 марта, в Москве проходят похороны Алексей Навального. Впервые людям показали его тело.
В сети появилось фото с процессии. На нем видно, что Навальный лежит в открытом гробу.
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Кадры с похорон Навального
Российские телеграмм-каналы распространяют фото с похорон Навального.Важно! Кадры, опубликованные ниже, могут быть неприятными для просмотра. Фото 18+
На похороны также приехали родители Навального – Людмила и Анатолий. В сети появились кадры, как мать прощается с сыном.
Видео с похорон Навального: смотрите видео (18+)
Прощание было коротким. После того, как тело Навального вынесли из храма, толпа у здания начала забрасывать гроб цветами и скандировать: "Спасибо, Алексей".
Стоит отметить, что очередь к храму растянулась на несколько километров.
Тысячи людей скандируют "Путин – убийца"
Вслед за кортежем, толпа отправилась из храма на кладбище, где будет похоронен Алексей Навальный. По дороге тысячи людей скандируют: "Путин – убийца".
Также россияне скандируют "Герои не умирают", что изрядно разозлило многих украинцев.
Толпа идет на кладбище, где хоронят Навального: смотрите видео
Что известно о смерти Навального: главное
- 16 февраля российские СМИ сообщили, что в исправительной колонии умер Алексей Навальный.
- Пропагандисты заявили, что у российского оппозиционера оторвался тромб. Зато адвокат Навального заявил, что был у него за несколько дней до этого и тогда все было хорошо.
- Осужденный, который отбывает наказание в колонии ИЧ-3 в Харпе, сообщил, что что-то начало происходить за день до официального объявления ФСИН о смерти Навального. Вечерняя проверка с 20:00 до 20:30 "была очень ускоренная". Затем всех заперли по баракам и усилили охрану.
- Путин через 3 дня после смерти Навального подозрительно повысил руководителя системы исполнения наказаний. Заместитель председателя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Боярынев стал генерал-полковником внутренней службы. Оппозиционные СМИ пишут, что Алексея Навального могли постепенно травить в колонии.
- ЕС и США планируют ввести дополнительные санкции против России из-за дополнительной смерти так называемого оппозиционера.