Впервые со времен Буша: Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту
Источник:The Hill
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Она будет вести дела, пока глава государства будет находиться под анестезией.
Байден проведет процедуру в медицинском центре Уолтера Рида во время ежегодного медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Пока американский президент будет находиться под анестезией, ему придется пройти колоноскопию (диагностическая медицинская процедура).
Между тем вице-президент, как сообщила Псаки, будет работать из своего офиса в Западном крыле в течение этого времени.Отметим! Вечером 19 ноября Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья американского лидера по итогам медобследования.
Буш передавал полномочия Чейни
Бывший президент США Джордж Буш в 2002 и в 2007 годах тоже передавал свои полномочия тогдашнему вице-президенту Ричарду Чейни. Буш, как и Байден, проходил колоноскопию во время медобследования и находился под анестезией.
Что известно о здоровье Байдена
- Неоднократно можно было заметить, что Байден часто кашлял на мероприятиях.
- В Белом доме заверили, что причины волноваться нет, так как глава государства регулярно проходит медицинские осмотры.
- Последний раз Байден обнародовал результаты медицинской экспертизы в декабре 2019 года во время президентской кампании.