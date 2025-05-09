Впервые в истории разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины

СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.

Его завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Венгрия проверяла настроения Закарпатья и его защищенность

Завербованные венгерские агенты должны были собирать информацию о военной защищенности Закарпатской области, искать уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона.

Также они должны были изучать общественно-политические взгляды местного населения. В частности, разведку интересовало, как оно будет вести себя, если на территорию Закарпатья зайдут войска Венгрии.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района,, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.