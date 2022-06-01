Впервые в истории Шмигаль анонсировал межправительственные консультации с Польшей и подписание документов
Источник:телеграмм Дениса Шмыгаля
Денис Шмигаль анонсировал межправительственные консультации с Польшей. Впервые в истории они будут проходить в столь широком формате.
Премьер-министр Шмигаль рассказал, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда договорились о ряде соглашений и вопросах сотрудничества между Украиной и Польшей. Между странами уже есть соглашение о добрососедстве. Однако, учитывая новые условия, теперь ее будут расширять.
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Ключевыми направлениями станут:
- оживление трансграничной работы;
- дипломатическая поддержка;
- поддержка со стороны Польши кандидатства и вступления Украины в ЕС.
Шмигаль подчеркнул, что все эти вещи будут дополнениями и станут основой обновленного соглашения о сотрудничестве и поддержке между Украиной и Польшей.
Премьер анонсировал межправительственные консультации
Шмигаль также поблагодарил польских семей, которые принимают украинцев, вынужденных спасаться от войны. Премьер подчеркнул, что это особенно важно и может быть пунктом работы о сотрудничестве.
По словам Шмыгаля, Польша одним из первых поддержала Украину оружием. Кроме того, она предоставляет больше оружия среди стран ЕС. В общем, если речь идет о денежном эквиваленте, Польша – на втором городе после США.
Чрезвычайно тесное сотрудничество с правительством Польши. Уже 2 мая будут межправительственные консультации. В первый раз в истории. Впервые в таком широком формате, когда два правительства будут заседать, решать многие общие вопросы, подписывать ряд документов,
– заявил Шмигаль.
Дуда выступил в Раде
- Анджей Дуда в мае 2022 года прибыл в Киев . Президент Польши выступил в Верховной Раде. Свою речь Дуда начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши.
- Польский лидер подчеркнул, что его страна никогда не оставит Украину в одиночестве. Кроме того, он добавил, что после увиденного в Буче, Бородянке, Мариуполе с Россией не может быть ранее дел.
- Дуда также пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
- Польский лидер подчеркнул, что Украина и Польша должны вместе строить будущее. Оно будет основано на подлинной любви и понимании.