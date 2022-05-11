Впервые в истории Украины есть возможность зафиксировать наши гарантии безопасности, – Зеленский
11 мая 2022 , 22:23Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия во встрече "большой семерки". Ведущие страны мира работают над тем, чтобы обеспечить безопасность нашего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к героическому украинскому народу. В частности, глава государства рассказал о гарантиях безопасности, которые защитят Украину в будущем.
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