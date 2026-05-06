В канун парада Путин решил провести ракетные испытания с ядерным потенциалом

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Что известно об испытаниях в России?

Россия накануне парада в Москве объявила о проведении ракетных испытаний на полигоне Кура в Усть-Камчатском округе. По сообщению регионального управления МЧС, в период с 6 по 10 мая там будут осуществлять тестовые удары ракетами, способными нести ядерный заряд.

Российские военкоры в социальных сетях активно угрожают возможным ядерным ударом по ключевым объектам в Украине, в частности, по Верховной Раде, Офису Президента и Генштабу. Они заявляют, что могут выпустить несколько ракет "Орешник", около пятидесяти крылатых и баллистических ракет всех типов, а также около пятисот дронов. Однако реального подтверждения таким заявлениям россиян со стороны украинских военных нет.