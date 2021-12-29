Впервые за 50 лет: в Калифорнии выпало более пяти метров снега – захватывающие фото и видео

В американском штате Калифорния не перестает свирепствовать зима. В последние дни там выпало 5,2 метра снега.

В местном университете сообщили, что декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений. В последний раз почти такие же показатели ученые из Соединенных Штатов фиксировали в 1970 году.

Читайте также Совсем не праздничная: синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

В результате снегопадов произошел транспортный коллапс:

закрыты автомагистрали;

отменены авиарейсы.

В Калифорнии выпало более пяти метров снега / Фото The Union

ДТП в США из-за ледяного дождя: коротко

В штате Висконсин 23 декабря из-за ледяного дождя столкнулись 40 автомобилей.

Стихия превратила дорогу в каток, поэтому водители не смогли справиться с управлением.

Первым в ДТП попал грузовик, который влетел в отбойник и заблокировал путь.

Очевидцы рассказали, что на месте аварии загорелась одна машина. К счастью, в результате массового ДТП пострадавших с тяжелыми травмами нет.