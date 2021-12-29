Впервые за 50 лет: в Калифорнии выпало более пяти метров снега – захватывающие фото и видео
29 декабря 2021 , 22:07Читати новину українською
Источник:CNN
В американском штате Калифорния не перестает свирепствовать зима. В последние дни там выпало 5,2 метра снега.
В местном университете сообщили, что декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений. В последний раз почти такие же показатели ученые из Соединенных Штатов фиксировали в 1970 году.
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В результате снегопадов произошел транспортный коллапс:
- закрыты автомагистрали;
- отменены авиарейсы.
В Калифорнии выпало более пяти метров снега / Фото The Union
ДТП в США из-за ледяного дождя: коротко
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