Впервые за время независимости больше половины украинцев в быту говорят только на украинском

По данным Института социальных исследований НАН Украины, больше половины украинцев разговаривает в быту исключительно на государственном языке. Сейчас эта цифра составляет 50,8%.

Такие показатели в Украине зафиксировали впервые со времен провозглашения независимости. Количество тех, кто использует украинский язык в быту, постепенно растет с 2017 года.

Обратите внимание Удар в сердце дракона, – Арестович предлагает переименовать украинский язык

Какие сейчас показатели в Украине

По данным последнего исследования НАН в Украине примерно такая языковая картина:

50,8% общаются в быту на украинском языке;

27,6% пользуются русским языком;

21,3% использует оба языка.

Если сравнить эти данные с показателями 1992 года, когда подобные исследования проводили впервые, то количество тех, кто говорит на украинском, выросло на 14%. В то же время количество тех, кто общается на русском, снизилось на 1,4%.

Однако, если сравнивать с наибольшим показателем 39,2%, который зафиксировали в 2006 году, то количество тех, кто использует в быту русский, уменьшилось на 11,6%.

Также с 1992 года в Украине существенно снизилось количество тех, кто пользуется одновременно двумя языками – на 10,7%.

Интересные тенденции в Украине

Существенные языковые изменения в быту украинцев произошли в 2014 году. Тогда 6,7% наших граждан перестали общаться в быту на русском, почти 2% начали использовать оба языка, а 4,5% украинцев перешли на государственный язык.



Динамика языковых настроений в Украине / Инфографика 24 канала