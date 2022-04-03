Вписал НАТО в Конституцию, но за 5 лет ничего не сделал для вступления, – Давидюк о Порошенко

Пятый президент Украины в Конституцию вписал пункт о НАТО. Однако за 5 лет Петр Порошенко ничего для членства в Альянсе не сделал.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что Организация Североатлантического договора – это не одностороннее движение.

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"Мы вписали в Конституцию (пункт о НАТО – 24 канал), но президент, который это вписывал (Порошенко – 24 канал), почему-то ничего не сделал для самого вступления", – отметил Давидюк.

Почему он за 5 лет (для технической части больше, чем достаточно) ее не делал?

– сказал политолог.

"Не хочешь стрелять – иди волонтер"

"Или, например, один из премьер-министров, который уехал за границу (речь идет о Яценюке – 24 канал), рассказывает, как надо управлять страной. Приезжай сюда, здесь показывай", – сказал Давидюк.

По его словам, в терробороне, Вооруженных силах Украины всем хватит мест: "Не хочешь стрелять – иди волонтерь".

Давидюк отметил, что в процентном соотношении люди отдают в тысячи раз больше, чем политики и олигархи.