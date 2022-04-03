Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Організація Північноатлантичного договору – це не односторонній рух.

Читайте також Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні, – ЗМІ

"Ми вписали у Конституцію (пункт про НАТО – 24 канал), але президент, який це вписував (Порошенко – 24 канал), чомусь нічого не зробив для самого вступу", – наголосив Давидюк.

Чому він за 5 років (для технічної частини більше, ніж достатньо) її не робив?

– сказав політолог.

"Не хочеш стріляти – іди волонтер"

"Чи, наприклад, один із прем'єр-міністрів, який поїхав за кордон (мовиться про Яценюка – 24 канал), розказує, як треба керувати країною. Приїжджай сюди, тут показуй", – сказав Давидюк.

За його словами, у теробороні, Збройних Силах України всім вистачить місць: "Не хочеш стріляти – іди волонтер".

Давидюк наголосив, що у відсотковому співвідношенні люди віддають в тисячі разів більше, ніж політики й олігархи.