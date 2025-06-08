В частности, страны-партнеры Украины могли выделить правительству деньги, чтобы запустить работу оборонной промышленности. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС, экс-генерал и евродепутат от Финляндии Пекка Товери.

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"Если это сделать, то я уверен, что через несколько лет украинская оборонная промышленность может обеспечить ВСУ всем необходимым в нужных объемах. Но поскольку пока этого не произошло, думаю, что на достижение такого уровня уйдет еще 2 – 3 года", – предположил он.

Идея создания собственной ПВО

Пекка Товери отметил, что Украина имеет хорошие предпосылки для создания собственной ПВО. В начале полномасштабного вторжения ВСУ эффективно применяли старые зенитно-ракетные комплексы, как "Бук", "Тор" и ряд других систем, чтобы помешать российским воздушным силам достичь преимущества в небе над Украиной. Это стало действительно выдающимся достижением, особенно если учитывать неравные силы и неблагоприятные прогнозы в первые дни.

Некоторые из современных западных систем, например, Patriot, уже начинают разрабатывать и строить подобные комплексы на территории Украины. Думаю, это потребует больше времени и усилий, а также технологических изменений и переноса технологий в украинскую оборонную промышленность. Поэтому на это уйдет еще некоторое время,

– считает евродепутат.

По его словам, это не миссия, которую нельзя выполнить. Фактически большинство воздушных целей, которые атакуют Украину, в частности, крылатые ракеты, "Шахеды" и другие, сбиваются ВСУ с помощью систем вооружения, которые может изготавливать украинская оборонная промышленность.

Самая большая проблема – это баллистические ракеты, для противодействия которым нужны высокотехнологичные системы ПВО, как ЗРК Patriot. Эти системы намного сложнее в производстве.