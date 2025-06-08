Зокрема, країни-партнери України могли виділити уряду гроші, щоб запустити роботу оборонної промисловості. Таку думку 24 Каналу озвучив голова Комітету асоціації Україна-ЄС, ексгенерал та євродепутат від Фінляндії Пекка Товері.

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"Якщо це зробити, то я впевнений, що через кілька років українська оборонна промисловість може забезпечити ЗСУ усім необхідним у потрібних об'ємах. Але оскільки наразі цього не сталося, думаю, що на досягнення такого рівня піде ще 2 – 3 роки", – припустив він.

Ідея створення власної ППО

Пекка Товері зазначив, що Україна має хороші передумови для створення власної ППО. На початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ефективно застосовували старі зенітно-ракетні комплекси, як "Бук", "Тор" та низку інших систем, щоб завадити російським повітряним силам досягнути переваги у небі над Україною. Це стало дійсно видатним досягненням, особливо якщо враховувати нерівні сили та несприятливі прогнози у перші дні.

Деякі із сучасних західних систем, наприклад, Patriot, уже починають розробляти та будувати подібні комплекси на території України. Думаю, це вимагатиме більше часу та зусиль, а також технологічних змін та переносу технологій в українську оборонну промисловість. Тому на це піде ще деякий час,

– вважає євродепутат.

За його словами, це не місія, яку не можна виконати. Фактично більшість повітряних цілей, які атакують Україну, зокрема, крилаті ракети, "Шахеди" та інші, збиваються ЗСУ за допомогою систем озброєння, які може виготовляти українська оборонна промисловість.

Найбільша проблема – це балістичні ракети, для протидії яким потрібні високотехнологічні системи ППО, як ЗРК Patriot. Ці системи набагато складніші у виробництві.