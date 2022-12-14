В рамках проекта СВОИ, Алексей рассказал 24 каналу свою историю. Он уже дважды убегал от оккупантов. Сначала, когда пришлось покидать полуостров Крым. А потом, когда россияне совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины. Поэтому Херсонщину, ставшую ему вторым домом, он покинул и перебрался в Киев.

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Парень проснулся от войны

Алексей рассказал, что взял выходные и 23 февраля уехал домой. По дороге в свою деревню он видел колонны техники, военных. В самой маршрутке юноша слышал разговоры женщин. Они говорили, что не имеют никакого желания жить под гнетом России. Так что, как говорит Алексей, "я четко слышал проукраинскую позицию своих земляков".

Но он даже не подозревал, что на следующее утро его разбудит война. Что Россия таки осуществит свой безжалостный план вторгнуться на территорию Украины.

Утром сквозь сон услышал взрывы. Я проснулся от тревожных слов отца, когда он будил мою маму. Он с таким трепетом произнес ее имя и сказал: "Вставай, началось, стреляют". Я никогда не слыхал такого от него. Это было впервые в жизни,

– сказал он.

По словам Алексея, на часах было около 05:00. Он с родителями вышли из двора и услышали звуки мощных взрывов. Парень признается, что они были испуганы, но не знали, что делать. Он решил посмотреть новости, но на тот момент там почти ничего не было.

"Было страшно представить, что можешь все потерять: мечты, планы, будущее. Я думаю, что у каждого украинца осталось воспоминание с утра 24 февраля. Никто никогда этого не забудет, где бы мы ни были. Над нами пролетела крылатая ракета, в сторону Каховки. На тот момент не хотелось ни есть, ни спать, ни отдыхать", – добавил Алексей.

Оккупанты ехали на войну еще пьяными

Как рассказал парень, вблизи его деревни пролегала главная трасса. Он увидел движение военной техники. По словам Алексея, "гром от машин" он никогда не забудет. Его с родными охватил ступор, поэтому они просто стояли и смотрели, как машины едут мимо.

Один мой знакомый из села имел с ними (оккупантами – 24 канал) разговор. Он просто ехал в деревню и наткнулся на эту колонну. Там были все буряты, по его словам, они были все так самоуверены. Говорили, что через несколько дней все закончится, мол, приехали нас освобождать,

– заметил Алексей.

Его знакомому оккупанты рассказывали, что 23 февраля праздновали. А это значит, что их в состоянии алкогольного опьянения сорвали на ноги и отправили на войну. Это ярко показывает, насколько самоуверенными были как сами военные, так и их управление. Мол, хватит одного их присутствия, чтобы Украина сдалась. Но мы доказали, что нет.

Алексей в интервью также рассказал, что родные жили постоянно в страхе. Ведь всегда было ощущение, будто вот-вот в дом ворвутся оккупанты и устроят обыск. Именно поэтому его мама решила спрятать флаг в банке и зарыть его.