На какую помощь переселенцы пока не могут подать заявку

Одна организация официально заявила, что приостанавливает подачу заявок на получение выплат. Это решение было необходимо.

Регистрация была приостановлена 14 августа в 23:00 на программу денежной помощи "Совместно" от ЮНИСЕФ. Средства этой программы направлены на помощь незащищенным семьям с детьми, пострадавшими из-за войны. Информацию о дальнейшей регистрации предоставят позже.

Обратите внимание Ночной обстрел Харьковщины, россияне уже боятся повесток: главное за 173-й день войны

Организации требуется время для обработки заявок

Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 10 августа ЮНИСЕФ уже оказал помощь более 112 000 семьям, воспитывающим 331 000 детей. Среди них 33 000 детей с инвалидностью.

В общей сложности организация пообещала помощь в рамках программы "Совместно" около 265 000 семьям.

Заявки проходят 2 этапа проверки:

технический отбор – проверка, есть ли все обязательные данные без ошибок. Если все хорошо, придет SMS с подтверждением.

соответствие критериям программы. Если семья отвечает всем критериям, помощь будет начислена на указанный в заявке счет.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 24 августа: видео