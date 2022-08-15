Реєстрація була призупинена 14 серпня о 23 годині на програму грошової допомоги "Спільно" від ЮНІСЕФ. Кошти цієї програми спрямовані на допомогу незахищеним родинам з дітьми, які постраждали через війну. Інформацію щодо подальшої реєстрації нададуть пізніше.

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Організації потрібен час на опрацювання заявок

Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 10 серпня ЮНІСЕФ вже надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей. Серед них є 33 000 дітей з інвалідністю.

Загалом організація пообіцяла допомогу в межах програми "Спільно" близько 265 000 родинам.

Заявки проходять 2 етапи перевірки:

технічний відбір – перевірка, чи наявні всі обов'язкові дані без помилок. Якщо все добре, надійде SMS із підтвердженням.

відповідність критеріям програми. Якщо родина відповідає усім критеріям, то допомога буде нарахована на вказаний у заявці рахунок.

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