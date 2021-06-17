Вплавь за Аксеновым: оккупантам в затопленной Керчи не хватило лодки – курьезное видео

Мощный ливень, начавшийся вечером 16 июня, сильно затопил Керчь. В сети распространили забавное видео, как оккупационные власти полуострова осматривали последствия непогоды.
Оккупанты без лодки
Глава пророссийской власти Крыма Сергей Аксенов вместе с другими оккупантами плыли по улицам Керчи на лодке. Однако похоже, что места на всех не хватило.
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На видео видно, как трое работников так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций" плывут за лодкой оккупантов. В то время "чиновники" осматривают затопленные улицы. Это выглядит очень забавно, поскольку не ясно, какие именно служебные обязанности выполняли спасатели. Может так они хотели измерить глубину потопа, а может пытались догнать оккупантов, чтобы выгнать их с лодки.
Заметим, что это видео оккупанты даже показали на местном телевидении.
Кстати, на ролике слышно, как оккупанты говорят, что ничего не могут сделать с затопленными улицами. Прозвучало предложение выкопать дамбу.
Смотрите курьезное видео с оккупантами в Керчи:
Реакция оккупационного МЧС
В "министерстве" заявили, что это не их работники плыли за Аксеновым. Говорят, что это, мол, гражданские.
Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова. Поплыли немного, а потом довольные вернулись на берег,
– уверяют оккупанты.
Керчь затопил сильный дождь
Как пишет Kerch.FM, ливень длился всю ночь 17 июня. За это время улицы города превратились в каналы. Больше всего пострадал центр Керчи. Он почти полностью отрезан от железнодорожной станции "Аршинцево".
Дождь поломал деревья и затопил первый этаж местной больницы. По улицам города плавали мусорные баки и даже киоски.
Несмотря на воду общественный транспорт продолжал курсировать. Пассажиры стояли в воде, кое-кто вставал на перила, чтобы не намочиться.
На видео видно, что уровень воды достигал крыши автомобилей.
Смотрите видео последствий сильной непогоды в Керчи:
Улицы Керчи превратились в реки: видео
Это задница, народ, – местные жители
Потоп был настолько сильным, что поплыл даже ортопедический салон. Здание просто передвигалось в воде, по дороге врезаясь в столбы и автомобили.
Все, поплыл. Бедный автомобиль. А там еще и наш где-то, неизвестно уже где. Это просто задница, народ,
– сказала автор видео.
В Керчи плывет салон: шокирующее видео
Последствия непогоды
- в результате непогоды затопило более 200 домов;
- центр города и больницы остались без света;
- река Мелек-Чесме вышла из берегов.
Заметим, за ночь в Керчи выпало 1,5 месячной нормы осадков.
На фото из соцсетей видно комнаты домов, пол которых находится полностью в воде.
Керчь страдает от непогоды: видео
Как люди ехали в транспорте: видео