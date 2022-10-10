Вплоть до веерных отключений, – в ОП говорят готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ

В результате ударов врага пострадала критическая инфраструктура. В частности, под прицелом российской армии оказалась Киевская ТЭЦ.

Оккупанты бьют ракетами и авиацией по критической инфраструктуре, чтобы уничтожить энергообеспечение нашего государства. Об этом сообщили в ОП.

"Зверский обстрел Украины"

Под прицелом врага оказались энергообъекты сразу нескольких областей нашего государства. В частности в:

Львовской области;

Запорожской области;

Киевской области;

Хмельницкой области;

в Днепре;

в Виннице;

в Ивано-Франковской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Житомирской области;

в Кировоградской области.

Также от рук врага страдает весь Юг. В ОП убеждают, массовая атака может повлиять на стабильность энергообеспечения. Поэтому украинцам советуют быть готовыми к последствиям вражеских обстрелов. Возможны даже веерные отключения.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киевской области системы ПВО сбили шесть российских ракет. Однако, враг попал и в Киевскую ТЭЦ. Профильные службы пытаются ликвидировать последствия обстрелов.

Нет такой ракеты, которая заставит нас отступить,

– подчеркнул Кирилл Тимошенко.