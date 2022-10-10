Вплоть до веерных отключений, – в ОП говорят готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ
В результате ударов врага пострадала критическая инфраструктура. В частности, под прицелом российской армии оказалась Киевская ТЭЦ.
Оккупанты бьют ракетами и авиацией по критической инфраструктуре, чтобы уничтожить энергообеспечение нашего государства. Об этом сообщили в ОП.
"Зверский обстрел Украины"
Под прицелом врага оказались энергообъекты сразу нескольких областей нашего государства. В частности в:
- Львовской области;
- Запорожской области;
- Киевской области;
- Хмельницкой области;
- в Днепре;
- в Виннице;
- в Ивано-Франковской области;
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Житомирской области;
- в Кировоградской области.
Также от рук врага страдает весь Юг. В ОП убеждают, массовая атака может повлиять на стабильность энергообеспечения. Поэтому украинцам советуют быть готовыми к последствиям вражеских обстрелов. Возможны даже веерные отключения.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киевской области системы ПВО сбили шесть российских ракет. Однако, враг попал и в Киевскую ТЭЦ. Профильные службы пытаются ликвидировать последствия обстрелов.
Нет такой ракеты, которая заставит нас отступить,
– подчеркнул Кирилл Тимошенко.