В Раде пока нет окончательного варианта законопроекта о деолигархизации, – Разумков

Президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект, который уменьшит влияние олигархов. По словам спикера Дмитрия Разумкова, окончательного варианта документа в парламенте пока нет, над ним еще работают.
Об этом глава Верховной Рады рассказал в эфире "Радио НВ". Документ готовится в Офисе Президента.
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К работе над документом привлекли Минюст
К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет,
– сказал Разумков.
Спикер добавил, что олигархизация – проблема, с которой нужно бороться. Но при этом законодательные инициативы должны предусмотреть единые правила на всех.
"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", – отметил спикер.
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Зеленский анонсировал законопроект после заседания СНБО
О том, что в стране будет закон для борьбы с влиянием олигархов, президент Владимир Зеленский сообщил после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. К работе над документом должны были привлечь Офис Президента и Антимонопольный комитет Украины.