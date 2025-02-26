В Украине создадут Высший административный суд: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада 26 февраля проголосовала за создание в Украине Высшего административного суда. В нем можно будет обжаловать назначение руководителей министерств, руководителей антикоррупционных структур, прокуроров ГБР и тому подобное.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также Рада поддержала постановление о демократии, выборы и легитимность Зеленского

В Украине создадут Высший административный суд

Железняк сообщил, что на заседании 26 февраля Рада в целом проголосовала за законопроект №12368-1 о создании Высшего административного суда. За проголосовали 234 нардепа. Кроме того, все правки также подтвердили.

Железняк добавил, что принятие этого законопроекта является одним из маяков МВФ для предоставления Украине финансовой поддержки.

Рада проголосовала за создание Высшего административного суда / Фото Ярослава Железняка

Что известно о создании суда

По словам Железняка, теперь в Украине создадут два суда:

Специализированный окружной административный суд

Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды (как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения Специализированного окружного административного суда)

Теперь Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона. Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета (в течение трех лет).

Кроме того, до нужно сформировать Экспертный совет, в состав которого войдут 6 человек: 3 от Совета судей Украины и 3 от международных и иностранных организаций.

Известно, что в Высшем административном суде можно подавать иски против Кабмина, центральных органов исполнительной власти, Нацбанка, НАБУ, САП, НАПК и т.д., обжаловать решение о назначении руководителей министерств, руководителей антикоррупционных структур, прокуроров ГБР и тому подобное.

В то же время законопроект не предусматривает обжалования решений органов судейского управления – Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).