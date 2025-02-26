Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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В Україні створять Вищий адміністративний суд

Железняк повідомив, що на засіданні 26 лютого Рада у цілому проголосувала за законопроєкт №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. За проголосували 234 нардепи. Крім того, всі правки також підтвердили.

Железняк додав, що ухвалення цього законопроєкту є одним із маяків МВФ для надання Україні фінансової підтримки.

Рада проголосувала за створення Вищого адміністративного суду / Фото Ярослава Железняка

Що відомо про створення суду

За словами Железняка, тепер в Україні створять два суди:

Спеціалізований окружний адміністративний суд

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду)

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Крім того, до потрібно сформувати Експертну раду, до складу якої увійдуть 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.

Відомо, що у Вищому адміністративному суді можна подавати позови проти Кабміну, центральних органів виконавчої влади, Нацбанку, НАБУ, САП, НАЗК тощо, оскаржувати рішення про призначення керівників міністерств, очільників антикорупційних структур, прокурорів ДБР тощо.

Водночас законопроєкт не передбачає оскарження рішень органів суддівського врядування – Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).