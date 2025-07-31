Во Львове разгорелся скандал из-за врача Игоря Мальчевского, который занял паркоместо ветерана войны. Несмотря на решение ОСМД выделить место воину, там припарковал свою машину медик и отказывается освобождать его.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на руководителя Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрея Жолоба.

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Медик занял паркоместо ветерана: что известно?

Во Львове ветеран российско-украинской войны Николай Веремейчик получил от ОСМД паркоместо возле жилого комплекса. Однако воспользоваться им он не может, ведь там припарковал свой Range Rover гинеколог Львовской областной клинической больницы Игорь Мальчевский.

Несмотря на просьбу воина, врач отказался убрать автомобиль. По словам местных СМИ, медик заявил, что ему "безразлично" и "посоветовал парковаться в другом месте".

Более того, Мальчевский якобы имеет два собственных паркоместа в том же жилом комплексе, которые сдает в аренду. Как сообщил руководитель ОСМД Антон Ружицкий в комментарии LVIV.MEDIA, на место скандала даже приезжали полицейские, чтобы эвакуировать машину, однако не сделали этого.

Правоохранители же заверили журналистов, что прибывшие на место "убедились, что это чисто гражданско-правовые отношения".

ОСМД приняло решение обязать Мальчевского убрать автомобиль до 17 июля. В противном случае дело могут передать в суд с целью принудительной эвакуации авто.

На ситуацию отреагировали в областной больнице. Администрация учреждения публично извинилась ветеранское сообщество и призвала к этим же действиям врача.

Настойчиво советуем Игорю Мальчевскому публично извиниться у защитника и уладить этот конфликт. Люди, которые защищают нас от врага, рискуют здоровьем и жизнью, имеют право на безоговорочное уважение и благодарность,

– говорится в заявлении медучреждения.

В комментарии к сообщению больницы исполняющий обязанности председателя Львовского облсовета Юрий Холод отреагировал на скандал, а поступок Мальчевского назвал "недостойным". Холод призвал медучреждение "принять все допустимые законодательством шаги".