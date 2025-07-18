Его называли "Доктор Зло": расследователи "Схем" рассказали о враче-кате из Мордовии

В российской колонии обнаружили врача, который обращался с пленными хуже, чем в свое время нацисты. Мужчина издевался над украинскими военными, которые попали в плен и даже мог убить нескольких пленников.

"Врач-зло" работал в колонии №10 в Мордовии, где бил пленных, применял против них электрошокер, игнорировал жалобы на здоровье, не оказывал медицинской помощи и пытал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование "Радио Свобода".

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Что известно о россиянине Илье Сорокине, который пытал украинских военных?

Россия создала сеть тайных спецтюрем, где содержатся военнопленные украинцы. В одной из них удалось идентифицировали врача, причастного к нечеловеческим издевательствам и пыткам. Им оказался 34-летний Илья Сорокин – работник медико-санитарной части №13, обслуживающей колонию. Из-за его действий могли погибнуть украинские военные.

Бывшие пленные дали показания о враче Сорокина. также установить, что именно он причастен к военным преступлениям удалось через фотографии, видео из соцсетей и официальных российских ресурсов.

Расследователи "Схем" узнали, что с врачом колонии №10 столкнулись по меньшей мере 177 украинских военнопленных. Пленники рассказали о враче, которого называли между собой "Доктор Зло", и о том, как он бил военных, применял электрошокер, пытал и не оказывал никакой помощи.

Так офицер 36 отдельной бригады морской пехоты Павел Афисов вспомнил, что врач Сорокин заставлял пленных петь русские песни.

Стоишь раком, руки подняты, глаза закрыты, а он бьет ногами между ног, в печень, резиновой палкой, шокером,

– поделился бывший военнопленный.

Другой пехотинец Александр Савов отметил, что врач не выполнял свою работу и игнорировал жалобы на здоровье – симптомы туберкулеза. Зато Сорокин бил мужчин шокером и заставлял кричать: "слава российской медицине".

По меньшей мере один случай гибели украинского военнопленного из-за действий Ильи Сорокина был подтвержден. Пленники обращались к нему за помощью для Владимира Юхименко, который имел психические расстройства и не мог подняться с кровати. В конце концов 1 сентября 2023 года он умер, а при вскрытии у него была обнаружена пневмония, переломы, гематомы и многочисленные побои.

Как выяснилось, у Ильи Сорокина обычная российская семья. Он имеет отца, который ностальгирует по СССР и Сталиным, а сестра – жена оккупанта-десантника из Тулы. Врач с удовольствием участвует в парадах ко Дню победы с портретами родственников, одевает советскую форму и георгиевские ленты. Сорокин также ездил в Крым после его оккупации. Врач поддерживает СВО и преступления против Украины.

Врач даже служил в российской армии, где ему дали позывной "Доктор". Он отклоняет тот факт, что причастен к пыткам военнопленных, мол, что там не работает. Но работница отдела кадров медчасти №13 Татьяна Журавлева все же подтвердила, что врач Сорокив работал в колонии и вернется к работе снова.

К слову, другие врачи также игнорировали просьбы о медицинской помощи, а руководство колонии поддерживало такие действия подчиненных и даже отдавало такие жестокие приказы.

Журналисты провели расследование, которое показало настоящее обращение российской системы с украинскими военнопленными. Засвидетельствованные факты могут пригодиться при разоблачении российских военных преступлений.

Илья Сорокин из Мордовии – это лишь один представитель жестоких российских врачей. Известно, что после полномасштабного вторжения России в Украину руководители региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний России приказывали подчиненным быть особенно жестокими с украинскими военнопленными и позволяли применять против них силу. Именно тогда впервые начались безжалостные и жестокие пытки украинских военнопленных.

Напомним, недавно стало известно, что российский хирург во время операции выжег на теле украинского пленного защитника надпись "Слава России". Сейчас боец проходит лечение в рамках программы реабилитации.