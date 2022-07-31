Врач из Мариуполя рассказал, как убежал от россиян, пригрозивших расстрелять его

Хирург-офтальмолог в Мариуполе стал заложником россиян, ведь прятал украинских военных. За это оккупанты объявили ему расстрел, если выйдет из больницы.

Свою историю врач рассказал 24 каналу в рамках проекта СВОИ. Также свою историю о выезде из Херсона 24 февраля рассказал переселенец Дмитрий .

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россияне объявили расстрел врачу, если выйдет из больницы

Николай (имя изменено по просьбе врача) рассказал, что когда ВСУ ушли, в больнице в Мариуполе осталось 7 раненых военных ВСУ. Их врач и прятал. Чтобы оккупанты ничего не заподозрили, истории их болезни сожгли, форму и оружие спрятали, а им придумали легенды. Бойцов переодели в гражданскую одежду.

Однако главный врач Валентина Павловна Чехова их сдала. Наших военных оккупанты сразу забрали, а врача повели на допрос.

Осетины пугали, что прострелят колено, угрожали. Забрали мой загранпаспорт. Они листали документ и удивлялись, что это такое. "А где здесь у вас прописка?" Я говорю, что там чип электронный есть со всей информацией. Но они такого не видели,

– рассказал офтальмолог.

Объяснил, что оккупанты его постоянно спрашивали одно и тоже. Говорили: "Ты "укропов" прятал, с ними чай пил, ты плохой".

После этого отдали паспорт, но забрали ключи от машины. Сказали, что если врач выйдет из здания, то будут стрелять без предупреждения.

Убежать удалось во время ротации врагов

Сбежать врачу удалось только тогда, когда один врач рассказала, что оккупанты идут на ротацию и какое-то время не будет никого.

Она принесла нам ключи от машины и мы в чем были, в том-то и пошли. Со мной была жена и еще две медсестры, одна из них это та, которая была влюблена в военного. Мы были без халатов. Выглядели как черти – я 2 недели не мылся и не брился. Поэтому отличить врачей от пациентов было невозможно,

– вспомнил Николай.

Квартира врача оказалась повреждена и непригодна для жизни, у медсестер полностью разбомбили дома.

Только чудом уцелел гараж и авто в нем, когда все соседние дома были разрушены. Именно на этой машине они и уехали из города.

Врач рассказал, как они доехали в Запорожье

Очень много блокпостов было, чуть ли не каждые несколько метров. Мы врали, что едем в Никольское. Там был российский военный госпиталь, а мы вроде бы на помощь направлялись. Но Никольское мы проехали и свернули на Мангуш,

– объяснил врач.

Вспомнил, что они и еще 70 авто целые сутки провели в степи, ночевали в холодной машине при -4 градусах. Мотор не включали, потому что экономили бензин. На следующий день их стали пропускать.

Все поехали к медсестре, которая была родом из села Червоное Поле под Мариуполем. Она там и осталась. Все остальные помылись, заночевали и на следующий день уехали. Врач в Запорожье через Васильевку. Другая медсестра – в Днепр к дочери.

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