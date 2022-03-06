"Врачи без границ" назвали катастрофической гуманитарную ситуацию в Мариуполе
Источник:"Врачи без границ"
Город Мариуполь является одним из самых трудных направлений борьбы. Там возникла гуманитарная катастрофа.
Тысячи людей в городе оказались отрезанными от мира из-за действий оккупантов. Международная организация "Врачи без границ" подтвердила, что гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая.
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Без еды и воды
Как сообщает организация, их представитель в Украине следит за ситуацией. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонные услуги отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома получили серьезные повреждения.
В город невозможно ввести какую-либо помощь. Представитель организации говорит, что людей в Мариуполе буквально заставляют жить за счет снега.
Это принцип человечности – разрешать людям сбежать, когда кипит война. Гражданское население, попавшее в конфликт, должно быть защищено,
– заявил Лаурен Лигозат.
Также в организации отмечают, что людям непросто покинуть Мариуполь и потому, что это их дом. Здесь живут их друзья и семья. Они знают, что такое война с 2014 года и понимают, что могут сюда больше не вернуться.
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