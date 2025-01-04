Врачи боролись до последнего: умерла девушка, раненная во время массированной атаки на Киевщину

Россия 3 января атаковала Киевскую область "Шахедами". В результате атаки была ранена девушка, которая, к сожалению, умерла в больнице.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот. Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое", – сообщили в Киевской ОВА.