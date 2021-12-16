Врачи из Кропивницкого, пойманные на выдаче фейковых COVID-сертификатов, до сих пор работают

Медики амбулатории общей практики полгода выдавали поддельные COVID-сертификаты. Их деятельность разоблачили, но они все еще продолжают работать в учреждении.

Об этом 16 декабря сообщила начальница городского управления здравоохранения Оксана Макарук во время заседания сессии.

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Депутат городского совета Александр Корнюш попросил прокомментировать ситуацию с разоблачением медработников в подделке документов о вакцинации.

Лица на рабочих местах, они работают. Никаких указаний не поступало,

– объяснила Макарук.

Она добавила, что досадный случай фальсификаций зафиксирован в амбулатории общей практики семейной медицины, которая функционирует в помещении поликлиники на улице Габдрахманова.

Реакция мэра города

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что сейчас ведутся следственные действия. И правонарушения якобы не относятся к должностным лицам, руководителям или главным врачам поликлинических отделений.

Это позорный случай. Я дал поручение провести работу в коллективе и среди семейных врачей, имеющих право выдавать те или иные справки. Главным следственным управлением действительно были совершены ответные действия, установленные правонарушения. В настоящее время ведутся следственные действия,

– заявил Райкович.

Что известно о мошеннической схеме: