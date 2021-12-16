Врачи из Кропивницкого, пойманные на выдаче фейковых COVID-сертификатов, до сих пор работают
Источник:"Укринформ"
Медики амбулатории общей практики полгода выдавали поддельные COVID-сертификаты. Их деятельность разоблачили, но они все еще продолжают работать в учреждении.
Об этом 16 декабря сообщила начальница городского управления здравоохранения Оксана Макарук во время заседания сессии.
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Депутат городского совета Александр Корнюш попросил прокомментировать ситуацию с разоблачением медработников в подделке документов о вакцинации.
Лица на рабочих местах, они работают. Никаких указаний не поступало,
– объяснила Макарук.
Она добавила, что досадный случай фальсификаций зафиксирован в амбулатории общей практики семейной медицины, которая функционирует в помещении поликлиники на улице Габдрахманова.
Реакция мэра города
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что сейчас ведутся следственные действия. И правонарушения якобы не относятся к должностным лицам, руководителям или главным врачам поликлинических отделений.
Это позорный случай. Я дал поручение провести работу в коллективе и среди семейных врачей, имеющих право выдавать те или иные справки. Главным следственным управлением действительно были совершены ответные действия, установленные правонарушения. В настоящее время ведутся следственные действия,
– заявил Райкович.
Что известно о мошеннической схеме:
- На прошлой неделе СБУ заблокировала противоправную деятельность семейных врачей Кропивницкой городской поликлиники, которые выдавали международные свидетельства о вакцинации против коронавируса без фактической прививки.
- Данные свидетельствуют, что правонарушители изготовляли 6 – 7 фейковых сертификатов ежедневно за последние полгода.
- Одно свидетельство стоило 2500 гривен. Сведения о вакцинации, которой не было, вносились в электронную систему eHealth. В дальнейшем данные загружались в Единый портал государственных услуг "Дія".
- По предварительным данным, злоумышленники заработали более 1 миллиона гривен.