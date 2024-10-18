13 квартир, дома и Tesla: СМИ узнали, как врачи МСЭК обеспечили себя элитной недвижимостью

Журналисты разоблачили врачей МСЭК, которые владеют роскошной недвижимостью и автомобилями Tesla. Министерство здравоохранения планирует проверить деятельность медико-социальных экспертных комиссий.

Журналисты Oboz.ua провели расследование и обнаружили, что врачи МСЭК из Винницы и Волыни владеют значительным имуществом, в частности квартирами, автомобилями и коммерческими помещениями. Среди них – роскошные апартаменты в центре Киева площадью 260 квадратов. К тому же они являются учредителями компаний и некоторые даже имеют общий бизнес с начальницей-председателем МСЭК. Подробнее читайте далее.

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Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал проверку 3,5 тысяч решений МСЭК по инвалидности мужчин, с целью выявления злоупотреблений во время войны. Как ранее сообщал министр, с 2025 года такие учреждения прекратят свое существование.

Какой недвижимостью владеют винницкие врачи МСЭК

Как сообщает издание, Юлия Даниленко, руководительница Винницкой МСЭК, задекларировала годовой доход за 2023 год в 221 тысячу гривен, однако владеет большим двухэтажным домом, несколькими квартирами и коммерческой недвижимостью.



Юлия Даниленко/ Скриншот видео

Ее муж, директор АО "Винницаоблэнерго", имеет 30-летний опыт в этой сфере. Семья имеет 25 земельных участков и автопарк, в который входят автомобили Tesla.



Дом Даниленко/ Скриншот с Googlemaps

Цена авто/ Скриншот с auto.ria

Обратите внимание! Даниленко также является совладелицей компании "Солнечные фермеры", партнером которой является Виктор Власюк, ранее возглавлявший МСЭК. Власюк, кроме официальной зарплаты, получает значительные доходы от генерации тока. Его семья владеет 13 квартирами, в частности шестикомнатной в центре Киева, стоимость которой может достигать 780 тысяч долларов.

Дом жены Власюка на Институтской/ Скриншот с flatfly.ua

Какой недвижимостью владеют волынские врачи МСЭК

По данным СМИ, Председатель Волынской МСЭК Василий Тимощук владеет 50 объектами недвижимости, что делает его едва ли не крупнейшим владельцем земель и жилья среди его коллег. Несмотря на полномасштабное вторжение, он продолжает активно скупать землю, в частности приобретя несколько крупных участков в селе Олешков.

Он также является основателем компании "Аэлита Олешков", которой передавал в аренду свои участки. Его сын, Михаил Тимощук, является конечным выгодоприобретателем этого предприятия.

Кроме того, в декларации чиновника обнаружены некоторые расхождения, в частности о наличии дома, который не значится в реестре недвижимости. Среди его состояния также есть 5 телятников, свинарник, кормоцех, молокопункт, крытый ток, автомобильные весы, склад и цех по изготовлению сумок.

Тимощук утверждает, что часть имущества якобы получил в наследство от матери, которая умерла в 2015 году. Так же от нее он имеет трехкомнатную квартиру в Луцке площадью 133,9 квадрата.

Его жена Наталья, бывшая руководительница аппарата Луцкого горрайонного суда, подала на развод в 2019 году после 20 лет брака. Тимощук также неоднократно баллотировался в депутаты местных советов от различных политических партий.

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