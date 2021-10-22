Врачи рассказали о состоянии мальчика, на которого в детском саду Кременчуга упало дерево

Медики рассказали, в каком состоянии мальчик, пострадавший из-за падения дерева в саду Кременчуга. У него диагностировали закрытый перелом правого бедра со смещением.

Жуткий инцидент произошел, когда дети возвращались с прогулки. Каштан во дворе детского сада не выдержал порывов ветра.

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Часть дерева упала прямо на детскую площадку. В тот момент не территории детского сада прогуливались 18 детей. Кроме 5-летнего мальчика, пострадали 4-летняя девочка и их воспитательница.

Что известно о состоянии мальчика и воспитательницы

После инцидента мальчик попал в травматологическое отделение. Его уже прооперировали. Сейчас он отходит от пережитого. Учительница, которая получила ушибы, находится на больничном. Ее жизни, как и жизни ребенка ничего не угрожает.

Пострадавшая девочка умерла в реанимации

После падения дерева девочка находилась в очень тяжелом состоянии. Она сразу попала в реанимацию, там ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Несмотря на все старания медиков, спасти пострадавшую, к сожалению, не удалось.

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