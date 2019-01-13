Врачи восстановили работу сердца раненого мэра Гданьска, – президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта.

Об этом польский лидер сообщил в своем Twitter.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что во время концерта на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали, его состояние - крайне тяжелое.

Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжело раненного мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое,

– написал президент.

Инцидент произошел во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают деньги на помощь медицинским учреждениям. Акция, которая проходит во всех городах Польши, завершается концертом.