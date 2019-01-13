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      Врачи восстановили работу сердца раненого мэра Гданьска, – президент Польши

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      Врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска
      Врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска / Фото из открытых источников

      Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта.

      Об этом польский лидер сообщил в своем Twitter.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что во время концерта на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали, его состояние - крайне тяжелое.

      Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжело раненного мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое,
      – написал президент.

      Инцидент произошел во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают деньги на помощь медицинским учреждениям. Акция, которая проходит во всех городах Польши, завершается концертом.

       

      Теги: Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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