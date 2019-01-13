Лікарі відновили роботу серця пораненого мера Гданська, – президент Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що лікарям вдалося відновити роботу серця мера Гданська Павла Адамовіча, який отримав ножове поранення під час благодійного концерту.
Про це польський лідер повідомив у своєму Twitter.
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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий.
Я отримав інформацію, що лікарям вдалося відновити серцебиття важко пораненого мера Павла Адамовіча, надія є. Але його стан дуже важкий,
– написав президент.
Інцидент стався під час благодійного концерту "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають гроші на допомогу медичним закладам. Акція, що проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.