02:59
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Лікарі відновили роботу серця пораненого мера Гданська, – президент Польщі

      176 Читать новость на русском
      Лікарям вдалося відновити роботу серця мера Гданська
      Лікарям вдалося відновити роботу серця мера Гданська / Фото з відкритих джерел

      Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що лікарям вдалося відновити роботу серця мера Гданська Павла Адамовіча, який отримав ножове поранення під час благодійного концерту.

      Про це польський лідер повідомив у своєму Twitter.

      Читайте також: У торговому центрі в США сталася стрілянина: є постраждалі

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий.

      Я отримав інформацію, що лікарям вдалося відновити серцебиття важко пораненого мера Павла Адамовіча, надія є. Але його стан дуже важкий,
      – написав президент.

      Інцидент стався під час благодійного концерту "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають гроші на допомогу медичним закладам. Акція, що проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.

       

      Теги: Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві
      13 січня , 22:01 Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві
      2151
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      13 січня , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2029
      Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австралії
      13 січня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австралії
      4038
      Захоплива історія порятунку туриста, Томос в Україні та новий закон про секс – топ-5 відео тижня
      13 січня , 19:30 Захоплива історія порятунку туриста, Томос в Україні та новий закон про секс – топ-5 відео тижня
      282
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      13 січня , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 552
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      "Єдине побажання, щоб він спустив дух": соцмережі відреагували на новорічні вітання Путіна
      27 грудня 2018 , 22:05
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук