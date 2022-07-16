Оккупанты совершили массированный обстрел Чугуева: есть погибшие и раненые, судьба нескольких – неизвестна
Источник:телеграм Харьковской прокуратуры
Враг в ночь на 16 июля нанес удар по Чугуеву на Харьковщине. В результате действий оккупантов погибли трое мирных жителей.
Как сообщили в Харьковской прокуратуре, следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.
Важно Во время тревоги в Харьковской области слышали взрывы: вероятно, в районе Чугуева
Враг ударил по городу примерно в 3:30. Как следствие – разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.
Последствия вражеского удара по Чугуеву / Фото ГСЧС, Олега Синегубова
Что известно о жертвах и пострадавших
В результате действий оккупантов погибли трое гражданских. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, это:
- 2 мужчин 60 и 68 лет,
- женщина 70 лет.
В то же время еще 3 человека получили ранения, в том числе:
- 2 человека 37 лет,
- 32-летняя женщина.
Пострадавших медики госпитализировали в лечебные учреждения.
Правоохранители фиксируют все преступления оккупантов. Терроризм россиян не останется без наказания,
– подчеркнул Синегубов.
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 июля: смотрите видео