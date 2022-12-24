Оккупанты в выходной обстреляли центр Херсона: в результате загорелся крупнейший рынок города

Российские оккупанты не прекращают терроризировать освобожденный Херсон. Враг бьет по городу из разного вооружения. 24 декабря захватчики попали в центр Херсона.

Жуткие кадры последствий вражеских ударов появились в сети, передает 24 канал.

Важно Оккупанты увеличили количество кораблей в Черном море: военные оценили ракетную угрозу

По данным очевидцев, в результате обстрелов загорелся один из крупнейших в Херсоне рынков – Центральный. На обнародованных кадрах видны поднимающиеся в небо столбы густого черного дыма.

Дым над Херсоном: смотрите видео

Что происходило внутри рынка, куда попали оккупанты: смотрите видео

Ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела Херсона, к сожалению, есть погибшие. Впоследствии чиновник уточнил, что 5 человек погибли, а еще 20 получили ранения.

Также в центре города повреждены здания – во многих домах выбиты окна. Несколько автомобилей сгорели на улицах. На месте атаки работают все соответствующие службы, последствия атаки устанавливаются.

Последствия обстрела Херсона 24 декабря / Фото из местных телеграмм-каналов

Враг терроризирует Херсон