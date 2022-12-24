Оккупанты в выходной обстреляли центр Херсона: в результате загорелся крупнейший рынок города
Российские оккупанты не прекращают терроризировать освобожденный Херсон. Враг бьет по городу из разного вооружения. 24 декабря захватчики попали в центр Херсона.
Жуткие кадры последствий вражеских ударов появились в сети, передает 24 канал.
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По данным очевидцев, в результате обстрелов загорелся один из крупнейших в Херсоне рынков – Центральный. На обнародованных кадрах видны поднимающиеся в небо столбы густого черного дыма.
Дым над Херсоном: смотрите видео
Что происходило внутри рынка, куда попали оккупанты: смотрите видео
Ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела Херсона, к сожалению, есть погибшие. Впоследствии чиновник уточнил, что 5 человек погибли, а еще 20 получили ранения.
Также в центре города повреждены здания – во многих домах выбиты окна. Несколько автомобилей сгорели на улицах. На месте атаки работают все соответствующие службы, последствия атаки устанавливаются.
Последствия обстрела Херсона 24 декабря / Фото из местных телеграмм-каналов
Враг терроризирует Херсон
- Враг регулярно обстреливает деоккупированный Херсон. Только 23 декабря россияне 74 раза обстреляли территорию области из РСЗО, минометов и танков.
- Накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что враг обстреливает деоккупированный Херсон из разного вооружения, в частности применяет запретные фосфорные боеприпасы. Последний подобный случай зафиксировали 23 декабря.
- Такие боеприпасы использовали еще в Первой мировой войне, однако со временем их запретили. Все потому, что такое оружие может вызвать особо тяжелые повреждения или спровоцировать медленную и болезненную смерть.