Моторошні кадри наслідків ворожих ударів з'явилися у мережі, передає 24 канал.

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За даними очевидців, внаслідок обстрілів загорівся один з найбільших у Херсоні ринків – Центральний. На оприлюднених кадрах видно стовпи густого чорного диму, що здіймаються у небо.

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Раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона, на жаль, є загиблі. Згодом посадовець уточнив, що 5 людей загинули, а ще 20 зазнали поранень.

Також будівлі в центрі міста зазнали руйнувань – у багатьох будинках вибиті вікна. Кілька автомобілів на вулицях згоріли. На місці атаки працюють усі відповідні служби, наслідки атаки встановлюють.

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня / Фото з місцевих телеграм-каналів

Ворог тероризує Херсон