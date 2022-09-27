Попали в сердце Николаева: фото из обстрелянного врагом города

В ночь на 27 сентября оккупанты обстреляли центр Николаева. В результате были изуродованы по меньшей мере 8 многоэтажек.

О последствиях обстрелов Николаева рассказал городской голова Александр Сенкевич. По его словам, взрыв произошел в самом центре города.

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В результате взрыва в многоэтажках выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля. Все магазины, которые были размещены на первых этажах в этих домах, также подверглись разрушениям разной степени.

Повреждены помещения и городской выставочный зал. Также строительные бригады уже забивают изуродованные в квартирах окна ОСБ плитами. Правоохранители фиксируют последствия этого террора против мирных жителей Николаева,

– отметил Сенкевич.

Последствия обстрелов Николаева / Фото Александра Сенкевича

Отметим, что в соцсетях о первом взрыве в Николаеве 27 сентября сообщалось в 01:11. О втором стало известно примерно в 04:08. Мэр призвал всех быть максимально осторожными и подчеркнул, что это чистый террор мирного населения.

Впоследствии глава ОВА Виталий Ким сообщил, что предварительно вражеские обстрелы были из РСЗО "Торнадо-С", избивали по разным районам города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела разрушен впоследствии загоревшийся состав. По предварительной информации, пострадавших нет.

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