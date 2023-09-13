Враг 4,5 часа атаковал Одесщину: сбили 32 "Шахеда", но есть попадание

Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами типа "Шахед", атака длилась почти 5 часов. Несмотря на то, что много беспилотников удалось сбить, в области есть прилеты.

Под прицелом врага была гражданская инфраструктура Подунавья. Об этом говорится в отчете Сил обороны Юга.

Смотрите также Одесская область подверглась атаке "Шахедов": есть попадания и пострадавшие

В течение 4,5 часа ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Еще раз целил по гражданской инфраструктуре Подунавья,

– сообщили в командовании.

Сколько "Шахедов" сбили

Отмечают, что силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 вражеских дрона. Однако избежать попаданий не удалось.

32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта,

– сообщили Силы обороны Юга.

По состоянию на утро пожар, возникший в результате атаки, был ликвидирован.

Есть пострадавшие

Сообщают, что в результате ночной атаки пострадали семь человек – водители. Они находятся в медицинском учреждении с ранениями разной степени тяжести.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой и другой гражданской инфраструктуры, а также 6 пострадавших.

, Россия систематически наносит удары и атаки по Одесской области с 17 июля, после того, как заявила о выходе из зернового соглашения. В результате атак сгорели тысячи тонн зерна, в том числе 19 июля сгорели 60 000 тонн, назначаемых Китаю.