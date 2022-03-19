Враг активно окапывается на Киевщине, – глава ОВА

Российские войска продолжают активные действия по наступлению на Киев. Враг активно окапывается и пополняет боеприпасы.

Руководитель Киевской Областной военной администрации Александр Павлюк рассказал об актуальной ситуации в Киевской области.

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Враг активно окапывается. Проводит мероприятия по логистическим маршрутам для пополнения запасов. При этом оккупанты не отказываются от продолжения активных действий в сторону Киева,

– рассказал председатель ОВА.

Александр Павлюк также рассказал, что защитники Киева наносят удары, уничтожают колонны, штабы, базы, склады. Поэтому, сейчас идет активная фаза. Ситуация контролируемая, прямой угрозы нет.

Напомним, что на территории Киевской области 19 и 20 марта комендантский час будет действовать с 20 вечера до 6 утра. В это время запрещено выходить на улицу без специальных пропусков и удостоверения личности.

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