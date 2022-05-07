Об этом в вечерней сводке от 7 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что враг применяет как ракеты, так и оперативно-тактическую авиацию.

Читайте также Эвакуация гражданских из "Азовстали" стоила жизни 3 военным, еще 6 получили ранения

Ситуация в Донецком направлении

Враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного, кроме того, российские войска пытаются наступить на Лиман и Северодонецк.

На отдельных направлениях за минувшие сутки зафиксированы артиллерийские обстрелы. Захватчики не пренебрегают и ракетно-бомбовыми ударами с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях.

Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел,

– сообщают в Генштабе ВСУ.

Мариуполь: продолжается штурм "Азовстали"

В Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". Как отмечают в Генштабе ВСУ, россияне стреляют из артиллерии и проводят штурмовые действия.

На ранее опубликованных кадрах видно, что оккупанты интенсивно применяют авиацию, артиллерию и пехоту. На заводе загорелись пожары. Однако азовцы отмечают, что будут защищать город до последнего патрона.

Штурм "Азовстали": коротко

4 мая после эвакуации первых мариупольцев из подвалов "Азовстали" враг прорвался на территорию завода. Вечером Генштаб временно потерял связь с защитниками Мариуполя.

Вечером того же дня обращение к украинцам записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко . Он рассказал, что на территории, где скрываются солдаты и гражданское население, продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

5 мая командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина" подчеркнул , что бои продолжаются. Он призвал власти позаботиться о раненых солдатах, умирающих в страшных мучениях.

Мир призывает ООН спасти защитников и защитниц Мариуполя. На сайте Change.org зарегистрировали соответствующую петицию . Обращение адресовали главе ООН Антониу Гутеррешу и организации, которая накануне выразила "глубокую обеспокоенность".

Бойцы полка "Азов" продолжают защищать Мариуполь , несмотря на вражеские фейки об их сдаче в плен. Герои сообщили: белую ткань используют исключительно для эвакуации гражданских.