Об этом в вечерней сводке от 7 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что враг применяет как ракеты, так и оперативно-тактическую авиацию.

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Ситуация в Донецком направлении

Враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного, кроме того, российские войска пытаются наступить на Лиман и Северодонецк.

На отдельных направлениях за минувшие сутки зафиксированы артиллерийские обстрелы. Захватчики не пренебрегают и ракетно-бомбовыми ударами с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях.

Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел,
– сообщают в Генштабе ВСУ.

Мариуполь: продолжается штурм "Азовстали"

В Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". Как отмечают в Генштабе ВСУ, россияне стреляют из артиллерии и проводят штурмовые действия.

На ранее опубликованных кадрах видно, что оккупанты интенсивно применяют авиацию, артиллерию и пехоту. На заводе загорелись пожары. Однако азовцы отмечают, что будут защищать город до последнего патрона.

Штурм "Азовстали": коротко

Обратите внимание – как сейчас выглядит "Азовсталь": смотрите видео