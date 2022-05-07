Про це у вечірньому зведенні від 7 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил Україні. У відомстві наголосили, що ворог застосовує, як ракети, так і оперативно-тактичну авіацію.

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Ситуація на Донецькому напрямку

Наразі ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного, окрім того, російські війська намагаються наступити на Лиман та Сєвєродонецьк.

На окремих напрямках за минулу добу зафіксовано артилерійські обстріли. Загарбники не нехтують й ракетно-бомбовими ударами із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках.

Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав,

– повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Маріуполь: триває штурм "Азовсталі"

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу “Азовсталь”. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, росіяни гатять з артилерії та проводить штурмові дії.

На кадрах, опублікованих раніше, видно, що окупанти інтенсивно застосовують авіацію, артилерію та піхоту. На заводі зайнялися пожежі. Проте азовці зазначають, що оборонятимуть місто до останнього патрона.

Штурм "Азовсталі": коротко

4 травня, після евакуації перших маріупольців із підвалів "Азовсталі", ворог прорвався на територію заводу. На вечір Генштаб тимчасово втратив зв'язок із захисниками Маріуполя.

Ввечері того ж дня звернення до українців записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що на території, де переховуються солдати та цивільне населення, тривають важкі та кровопролитні бої.

5 травня, командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої продовжуються. Він закликав владу подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках.

Світ закликає ООН врятувати захисників та захисниць Маріуполя. На сайті Change.org зареєстрували відповідну петицію. Звернення адресували очільнику ООН Антоніу Гутеррешу та організації, яка напередодні висловила "глибоке занепокоєння".

Бійці полку "Азов" продовжують захищати Маріуполь, попри ворожі фейки про їхню здачу у полон. Герої повідомили: білу тканину використовують виключно для евакуації цивільних.

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