Враг атаковал 52 "Шахедами": сколько удалось сбить

Россия запустила по Украине полсотни беспилотников в ночь на 31 августа. Силы ПВО работали в 8 областях.

В Воздушных силах сообщили, что значительная часть “Шахедов” упала самостоятельно. Также интересно, что несколько из них полетели в Россию и Беларусь.

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Сколько дронов удалось сбить

В Воздушных силах рассказали, что ночью враг запустил из Курской области по Украине 52 "Шахеда".

Кроме этого, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– сообщили в ВС.

В общем защитники неба смогли сбить 24 ударных "Шахеды". Еще 25 локально потеряны – они упали самостоятельно.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

2 БПЛА развернулись, еще 1 улетел в Беларусь

ВС сообщили, что 3 дрона во время атаки покинули территорию Украины. Так, 2 беспилотника полетели в направлении России, еще один – в республику Беларусь.

Напомним, что 29 августа Беларусь впервые в истории сбила российский "Шахед", который залетел на ее территорию. Хотя это был далеко не первый случай захода российского дрона-камикадзе на территорию страны. Причины изменения поведения Лукашенко остаются загадкой.