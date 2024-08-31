Враг атаковал 52 "Шахедами": сколько удалось сбить
Источник:Воздушные сили
Россия запустила по Украине полсотни беспилотников в ночь на 31 августа. Силы ПВО работали в 8 областях.
В Воздушных силах сообщили, что значительная часть “Шахедов” упала самостоятельно. Также интересно, что несколько из них полетели в Россию и Беларусь.
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Сколько дронов удалось сбить
В Воздушных силах рассказали, что ночью враг запустил из Курской области по Украине 52 "Шахеда".
Кроме этого, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,
– сообщили в ВС.
В общем защитники неба смогли сбить 24 ударных "Шахеды". Еще 25 локально потеряны – они упали самостоятельно.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
2 БПЛА развернулись, еще 1 улетел в Беларусь
ВС сообщили, что 3 дрона во время атаки покинули территорию Украины. Так, 2 беспилотника полетели в направлении России, еще один – в республику Беларусь.
Напомним, что 29 августа Беларусь впервые в истории сбила российский "Шахед", который залетел на ее территорию. Хотя это был далеко не первый случай захода российского дрона-камикадзе на территорию страны. Причины изменения поведения Лукашенко остаются загадкой.