Враг атаковал 55-ю ударными БпЛА: какие основные направления удара

В ночь на 13 июня россияне запустили по Украине 55 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская ПВО обезвредила 43 дрона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько вражеских целей сбила ПВО

В ночь на 13 июня россияне атаковали 55 ударными БпЛА. Кроме ударных дронов враг запускал ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей России. Беспилотники двигались на Украину по направлениям Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Под атакой россиян в эту ночь оказались Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. К сожалению, известно о попадании целей противника в 9 локациях.

К отражению воздушного нападения противника привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Удалось обезвредить 43 вражеских БпЛА типа "Шахед" и беспилотники других типов на севере, востоке и юге страны. Средства поражения сбили 28 дронов, а 15 были локационно потеряны или подавлены радиоэлектронной борьбой.

ПВО ночью 13 июня сбивала российские дроны / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Напомним, россияне проводят масштабные работы на территории аэропорта "Керчь" во временно оккупированном Крыму. Вероятно, оттуда противник планирует запускать "Шахеды" по материковой части Украины.