Враг атаковал 64 дронами: сколько БПЛА сбили и где работала ПВО

Ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В общей сложности было 64 дрона, которые были запущены из Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

ППО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько БПЛА сбила ПВО 8 января

В Воздушных силах рассказали, что атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Атака продолжалась с 19:30 7 января.

По состоянию на 9:00 подтверждены сбивания 41 "Шахеда" и беспилотников других типов.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны – без негативных последствий. Три БПЛА из этого числа улетели в Россию, один – в Беларусь.

Напомним, что в ОВА рассказали о последствиях атаки беспилотниками на Киевщину.

К счастью, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры тоже.

"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения частного дома и забора. Повреждения незначительны. В здании иссечены фасад и двери, выбиты остекления", – добавили в КОВА.