ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки БпЛА збила ППО 8 січня

У Повітряних силах розповіли, що атаку відбивала відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Атака тривала з 19:30 7 січня

Станом на 9:00 підтверджено збиття 41 "Шахеда" та безпілотників інших типів.

Ще 22 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачені – без негативних наслідків. Три БпЛА з цього числа полетіли назад до Росії, один – до Білорусі.

Нагадаємо, що в ОВА розповіли про наслідки атаки безпілотниками на Київщину.

На щастя, постраждалих серед населення немає, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури також.

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", – додали в КОВА.