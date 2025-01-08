Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. Уночі, 8 січня, окупанти завдали ударів по території Київської області, використовуючи безпілотники.

Читайте також Білорусь наростила присутність на кордоні: у ЦПД оцінили загрозу вторгнення

Ворог атакував Київщину дронами

Тривога в регіоні тривала близько 7 годин. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося збити всі ворожі цілі. Серед населення постраждалих немає, також не зафіксовано влучань у критичну чи житлову інфраструктуру.

Однак через падіння уламків збитого безпілотника в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та паркан. Пошкодження незначні: посічено фасад, вибито скло та пошкоджено двері.

Станом на 08:00 ранку правоохоронці Київщини задокументували всі наслідки обстрілів. Постраждалих серед мешканців не виявлено. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації пошкоджень.

До слова, російська авіація почала використовувати керовані авіабомби для атак на Дніпропетровську область.

Запуски авіабомб здійснюються з відстані 40 – 80 кілометрів, і авіаційні засоби ураження можуть долітати до прилеглих територій Дніпропетровської області.